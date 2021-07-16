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Polonya merkezli JSW’nin kömür üretimi ikinci çeyrekte arttı, satışları düştü

Cuma, 16 Temmuz 2021 10:23:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde JSW’nin toplam kömür üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %1,5 ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla %32,7 artışla 3,45 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin toplam kok üretimi çeyreklik bazda %1,1 ve yıllık %27,4 artışla 930.000 mt oldu. Şirketin söz konusu çeyrekteki koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,78 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %0,3 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %32,4 düşüş gösterdi.

Söz konusu çeyrekte JSW’nin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %1,3 düşüş ve yıllık %27,4 artışla 3,77 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %13,8 düşüş ve yıllık %33,8 artışla 870.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 3,07 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda %2,7 ve yıllık %25,8 artış gösterdi. Öte yandan, JSW’nin ikinci çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %0,8 düşüş ve yıllık %21 artışla 1,21 milyon mt oldu. 

Bu yılın ikinci çeyreğinde JSW’nin ortalama kok fiyatı, bir önceki çeyreğe göre %30 arttı.


Etiketler: Polonya  hammaddeler  koklaşabilir taş kömürü  Avrupa Birliği  üretim  |  benzer haberler »


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