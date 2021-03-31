Piyasa Çin’deki ihracat vergisi geri ödemesini tartışıyor, daha sert önlemler gelebilir

Çarşamba, 31 Mart 2021 17:50:43 (GMT+3) | Şanghay

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 1 Nisan Perşembe günü Çin Maliye Bakanlığı ve Çin Vergi İdaresi 10 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek olan ‘İlgili Ürünlerde İhracat Vergi İadesinin Düzenlenmesi’ne yönelik açıklama yapacak.

Piyasa beklentilerine göre, düzenlemeden sonra sıcak sac, asitli sac, çelik levha ve inşaat demiri gibi temel çelik ürünleri için ihracat vergisi iadesi %13’ten sıfıra indirilecek; soğuk sac ve galvanizli sac için vergi iadesi ise %4’e düşürülecek.

Piyasadaki tartışmalara göre, düzenleyici önlemler Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından ilgili hükümet departmanlarına yapılan önerilerden daha sert olacak. Bu da hükümetin çelik kapasitelerini azaltmaya ve karbonsuz üretim yapmaya yönelik hedeflerinde kararlı olduğunu gösteriyor. Bu ayın başında piyasa kaynakları, temel çelik ürünler için ihracat vergi iadesinin %13’ten %9’a indirilebileceğini konuşuyordu.