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Pingdingshan Tian’an Coal: Kok fiyatlarındaki yükseliş sürecek

Salı, 17 Kasım 2020 16:51:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Henan eyaleti merkezli kömür üreticisi Pingdingshan Tian’an Coal, 16 Kasım tarihinde yatırımcılarıyla yaptığı bir toplantıda Çin’de kok fiyatlarının son zamanlarda sert bir şekilde yükseldiğini ve bunun devam etmesini beklediğini ifade etti.

Öte yandan, şirket aynı zamanda çelik üreticileri Baoshan Iron and Steel ve Hunan Valin Xiangtan Iron and Steel ile 2021 yılı için uzun vadeli koklaşabilir taş kömürü tedarik anlaşması imzalamak üzere olduğunu açıkladı. Şirket bu anlaşmanın büyümesini destekleyeceğini ve gelecekte performansını artıracağını söyledi.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  hammaddeler  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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