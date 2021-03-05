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Peru’nun inşaat demiri satışları Aralık ayında arttı

Cuma, 05 Mart 2021 11:00:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru istatistik kurumu INEI’nin verilerine göre, geçen yılın Aralık ayında Peru’nun inşaat demiri satışları, Kasım ayında kaydedilen 165.444 mt’a kıyasla %18 düşüş fakat yıllık yaklaşık %20 artışla 135.681 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının tamamında ise, Peru’nun inşaat demiri satışları 2019 yılında kaydedilen 1,3 milyon mt’a kıyasla düşerek 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yıllık bazdaki düşüşün, Mart ve Haziran ayları arasında Covid-19’un satış hacimlerini etkilemesine bağlı olduğu belirtildi.


Etiketler: uzun ürünler  inşaat demiri  Güney Amerika  Peru  |  benzer haberler »


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