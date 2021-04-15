Peru’nun inşaat demiri satış hacmi Ocak ayında %23,8 arttı

Perşembe, 15 Nisan 2021 11:02:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru istatistik kurumu INEI’nin verilerine göre, bu yılın Ocak ayında Peru’nun inşaat demiri satış hacmi, geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 118.776 mt’a kıyasla %23,8 artarak 147.156 mt seviyesinde kaydedildi.

Peru’nun inşaat demiri satışları, geçen yılın Haziran ayında 69.331 mt kaydedilmesinin ardından satış hacmi Temmuz ayında 117.101 mt seviyesine ulaştığında iyileşti.

İnşaat demiri satışlarının en kötü olduğu aylar, Covid-19 salgını nedeniyle sırasıyla 2.144 mt ve 21.561 mt inşaat demiri satışı yapılan Nisan ve Mayıs ayları oldu.