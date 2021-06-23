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Peru’nun inşaat demiri satış hacmi Nisan ayında artış gösterdi

Çarşamba, 23 Haziran 2021 09:41:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru İstatistik Kurumu INEI’nin verilerine göre, Peru’nun inşaat demiri satış hacmi bu yılın Nisan ayında, geçen yıl kaydedilen 2.144 mt marjinal satışa kıyasla 110.675 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu artış, 2020 yılının mali çeyreğinin ilk yarısında Covid-19’dan olumsuz etkilenen inşaat demiri satış hacminin toparlandığını gösteriyor. Geçen yılın Mart ayında kaydedilen 45.082 mt ve Nisan ayında kaydedilen 2.144 mt, inşaat demiri satış hacmi bakımından en kötü iki ay olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkenin toplam inşaat demiri satış hacmi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %72,7 artışla 489.094 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: uzun ürünler  çelik üretimi  Peru  Güney Amerika  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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