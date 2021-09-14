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Peru’nun inşaat demiri satış hacmi Haziran ayında %49,1 arttı

Salı, 14 Eylül 2021 09:44:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru İstatistik Kurumu INEI’nin yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri satış hacmi bu yılın Haziran ayında aylık %32,6 düşüşle ve yıllık %49,1 artışla 103.402 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk yarısında, Peru’nun inşaat demiri satış hacmi yıllık %99,5 artışla 746.075 mt seviyesinde kaydedilmişti.

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında, Covid-19 pandemisinin, Peru çelik piyasasını olumsuz etkilemesinin ardından ülkenin inşaat demiri satış hacminin toparlanması, söz konusu artışta etkili oldu.


Etiketler: Peru  inşaat demiri  Güney Amerika  uzun ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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