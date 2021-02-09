Peru’nun demir cevheri üretimi Aralık ayında ve 2020 yılında düştü

Salı, 09 Şubat 2021 10:18:32 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru’nun Madencilik ve Enerji Bakanlığı (Minem) tarafından yayımlanan rapora göre, 2020 yılında ve Aralık ayında ülkenin demir cevheri üretimi azaldı.

Bu kapsamda Aralık ayında Peru’nun demir cevheri üretimi, Kasım ayında kaydedilen 1,18 milyon mt’a kıyasla %17,3 ve önceki yılın Aralık ayına kıyasla %16,4 düşüşle 980.129 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının tamamında ise ülkenin demir cevheri üretimi Corona salgını sebebiyle yıllık bazda %12,1 düşüşle 8,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ülkenin önde gelen demir cevheri üreticisi Shoung Hierro Peru, toplam üretiminin %97,1’ini gerçekleştirdi.