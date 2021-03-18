Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları Ocak ayında da değişmedi

Perşembe, 18 Mart 2021 09:52:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Merkez Bankası’nın (BCRP) belirttiğine göre, bu yıl Ocak ayında Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları, 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen seviyeye kıyasla değişmedi.

BCRP, Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatlarının Ocak ayında Aralık ayına kıyasla ise değişmeyerek 99,2$/mt FOB seviyesinde yer almaya devam ettiğini belirtti. Fiyatlar Kasım ayından beri bu seviyede.

2020 yılının Ocak ayı ile kıyaslandığında, Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları 54,3$/mt FOB seviyesinden yıllık bazda %82,6 artmış görünüyor.

Ocak ayında Peru’nun demir cevheri ihracatı Aralık ayındaki 1,9 milyon mt ve 2020 yılının Ocak ayına kıyasla 1,7 milyon mt’a kıyasla artışla 2,1 milyon mt oldu.