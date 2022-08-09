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Perulu sanayicilerin kısa vadeli beklentileri kötümser

Salı, 09 Ağustos 2022 09:32:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkede sanayicilerin şirketlerine ilişkin mevcut ve kısa vadeli beklentilerinin kötümser olduğu ancak önümüzdeki 12 aylık sürece ilişkin iyimserlik kazandığı belirtildi.

Temmuz ayında yapılan bir araştırma, sanayicilerin ülke ekonomisi, faaliyet gösterdikleri sektör, şirketlerinin durumu, ürünlerine olan talep, istihdam ve önümüzdeki üç ayda yapılacak yatırımlar konusunda kötümser olduğunu ortaya koydu.

Piyasa oyuncuları gayrisafi yurt içi hasılanın bu yıl içerisinde %2,5-3, önümüzdeki yıl %2,3-3 ve 2024 yılında %2,6-3,1 büyümesini bekliyor.

Önümüzdeki 12 aylık sürece ilişkin ekonomi ve sektörel beklentiler olumsuz olmaya devam ederken, şirketlerin durumuna, ürün talebine, istihdama ve şirketler tarafından yapılacak yatırımlara yönelik beklentiler iyimsere döndü.


Etiketler: Peru Güney Amerika 

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