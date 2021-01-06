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Perulu çelik üreticisi Aceros Arequipa Bolivya piyasasını hedefliyor

Çarşamba, 06 Ocak 2021 15:43:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Perulu çelik üreticisi Aceros Arequipa’nın kuruluşu Corporación Aceros del Altiplano yöneticisi Jose Pablo Lopez Malaga Bolivya merkezli EJU TV’ye yaptığı açıklamada, Aceros Arequipa’nın Bolivya çelik piyasasını umut verici bulduğunu söyledi. Şirket, Bolivya’da bulunan bağlı kuruluşu aracılığıyla, Bolivya iç piyasasındaki konumunu güçlendirmeyi planlıyor.

Malaga, Bolivya’nın Aceros Arequipa’nın Latin Amerika’daki “en önemli satış noktalarından” biri olduğunu söyledi.

Satış hacmiyle ilgili detay vermeyen yönetici, Bolivya’daki bağlı kuruluşun stokları artırmak ve müşteri talebini karşılamak için daha büyük depolar inşa etmeye yatırım yaptığını söyledi. Malaga, şirketin La Paz ve Santa Cruz’da bulunan iki deposunun toplam kapasitesinin 16.000 mt olduğunu söyledi.

Yönetici, Bolivya’nın altyapı segmentinin genişlemesinin Corporación Aceros del Altiplano için satışları artırması gerektiğini söyledi.


Etiketler: Güney Amerika  Peru  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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