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Perulu Aceros Arequipa Kolombiya’da şirket kuracak

Cuma, 29 Ocak 2021 09:46:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Perulu çelik üreticisi Aceros Arequipa, Kolombiya’da şirket kurmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Şirket, Kolombiya’daki bağlı kuruluşunun Aceros America S.A.S. adı altında, şirketin ülkedeki operasyonlarını ve halihazırda bulunan müşteri portföyünü desteklemek amacıyla çalışacağını belirtti.

Aceros Arequipa, Aceros America S.A.S.’nin tamamına sahip olacak, sermaye enjeksiyonu ise 8,3 milyon $ (30,3 milyon PEN) olacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği gibi, Aceros Arequipa, Güney Amerika’daki varlığını artırmak istiyor. Şirket, ayrıca Bolivya piyasasında büyümeyi hedeflediğini bildirmişti.

 

 


Etiketler: çelik üretimi  Kolombiya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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