Peru'daki madencilik yatırımları Ocak-Kasım döneminde düştü

Cuma, 08 Ocak 2021 14:31:33 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru’nun Maden ve Enerji Bakanlığı (MINEM) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki madencilik yatırımları Ocak-Kasım 2020 döneminde yıllık %31,1 düştü. Söz konusu dönemde yatırımlar, bir önceki yılın aynı döneminden 5,3 milyar $ düşüş göstererek toplamda 3,6 milyar $ olarak kaydedildi.

MINEM’den alınan verilere göre, 11 aylık dönemde tüm sektörlerde yatırımlar azaldı. Ocak-Kasım 2020 döneminde, zenginleştirme tesislerindeki yatırımlar yıllık %5,3 düştü. Aynı 11 aylık dönemde, madencilik ekipmanı, arama ve altyapı yatırımları yıllık bazda sırasıyla %26,5, %39,3 ve %36,8 düşüş gösterdi.

En büyük düşüş, Ocak-Kasım 2020’de geçen yıla kıyasla yatırımları %68,6 azalan geliştirme sektöründe yaşandı.