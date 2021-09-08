Peru’da maden sektörü yatırımları Ocak-Temmuz döneminde %11,4 arttı

Çarşamba, 08 Eylül 2021 09:09:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede maden sektörüne yapılan yatırımlar bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %11,4 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, yatırımlar, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,27 milyar $’a kıyasla artarak 2,53 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca, zenginleştirme tesislerine ve madencilik ekipmanlarına yapılan yatırımlar yılın ilk yedi ayında sırasıyla yıllık %1 ve %43,1 azalırken, arama çalışmalarına, altyapıya ve maden geliştirmeye yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %36,9, %72,9 ve %48,4 artış kaydetti.