Peru’da maden sektörü yatırımları Ocak-Şubat döneminde %15,5 azaldı

Cuma, 09 Nisan 2021 10:49:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı’nın (Minem) yayımladığı verilere göre, Peru’da maden sektörüne yapılan yatırımlar Ocak-Şubat döneminde önceki yıla kıyasla %15,5 düştü. Ocak-Şubat döneminde, söz konusu yatırımlar geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 660 milyon $’a kıyasla azaldı ve 558 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, %13,9 büyüme ile yalnızca altyapıya yapılan yatırımlarda artış gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, zenginleştirme tesisleri, madencilik malzemeleri ve araştırmaya yapılan yatırımlar sırasıyla yıllık %22,9, %60 ve %17,1 düşüş gösterdi.