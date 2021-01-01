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Peru’da maden sektörü yatırımları Ocak-Nisan döneminde azaldı

Söz konusu dönemde, yatırımlar geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,31 milyar $’a kıyasla azalarak 1,29 milyar $ seviyesinde ...

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