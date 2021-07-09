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Peru’da maden sektörü yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %8,3 arttı

Cuma, 09 Temmuz 2021 09:14:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede maden sektörüne yapılan yatırımlar bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %8,3 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, yatırımlar, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,55 milyar $’a kıyasla artarak 1,68 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca, zenginleştirme tesislerine ve madencilik ekipmanlarına yapılan yatırımlar Ocak-Mayıs döneminde sırasıyla yıllık %11,6 ve %26,6 azalırken, araştırmaya, altyapıya ve maden geliştirmeye yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %18,2, %32 ve %35,5 artış kaydetti.


Etiketler: Güney Amerika  madencilik  yatırım  Peru  |  benzer haberler »


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