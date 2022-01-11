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Peru’da maden sektörü yatırımları Ocak-Kasım döneminde %21,6 arttı

Salı, 11 Ocak 2022 09:07:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede madencilik sektörüne yapılan yatırımlar Ocak-Kasım döneminde yıllık %21,6 artışla 4,45 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, zenginleştirme tesislerine yapılan yatırımlar yıllık %0,9 artarken, madencilik ekipmanlarına yapılan yatırımlar sırasıyla yıllık %7,3 düşüş gösterdi.

Ayrıca, arama çalışmalarına, altyapıya ve maden geliştirmeye yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %44,7, %68,3 ve %54,2 artış kaydetti.


Etiketler: Güney Amerika  yatırım  madencilik  Peru  |  benzer haberler »


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