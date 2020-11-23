Peru’da maden sektörü yatırımları Ocak-Eylül döneminde düştü

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı’nın (Minem) yayımladığı verilere göre, Peru’da maden sektörüne yapılan yatırımlar Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 4,07 milyar $’a göre %28,9 düşüş kaydederek 2,8 milyar $ oldu.
Ocak-Eylül döneminde yatırım anlamında büyüme kaydeden tek semgent, yıllık %9,2 artış gösteren zenginleştirme tesislerine yapılan yatırımlar oldu.
Söz konusu dönemde madencilik malzemelerine yapılan yatırımlar yıllık %19,3, bölge keşfine yapılan yatırımlar ise yıllık %40,9 düşüş kaydetti.