Peru’da maden sektörü yatırımları Ocak-Eylül döneminde düştü

Pazartesi, 23 Kasım 2020 10:19:34 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı’nın (Minem) yayımladığı verilere göre, Peru’da maden sektörüne yapılan yatırımlar Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 4,07 milyar $’a göre %28,9 düşüş kaydederek 2,8 milyar $ oldu.

Ocak-Eylül döneminde yatırım anlamında büyüme kaydeden tek semgent, yıllık %9,2 artış gösteren zenginleştirme tesislerine yapılan yatırımlar oldu.

Söz konusu dönemde madencilik malzemelerine yapılan yatırımlar yıllık %19,3, bölge keşfine yapılan yatırımlar ise yıllık %40,9 düşüş kaydetti.