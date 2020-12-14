Peru’da maden sektörü yatırımları Ocak-Ekim döneminde %30,2 düştü

Pazartesi, 14 Aralık 2020 09:58:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı’nın (Minem) yayımladığı verilere göre, Peru’da maden sektörüne yapılan yatırımlar Ocak-Ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %30,2 düşüşle 4,70 milyar $ oldu.

Ocak-Ekim döneminde tüm segmentler yatırım anlamında düşüş kaydetti. Zenginleştirme tesislerine yapılan yatırımlar yıllık %0,6 düşüş gösterirken, madencilik malzemelerine yapılan yatırımlar yıllık %23,9 azaldı. Söz konusu dönemde bölge keşfine yapılan yatırımlar yıllık %40, altyapıya yönelik yatırımlar yıllık %35,3 ve geliştirmeye yönelik yatırımlar da yıllık %70,2 düşüş kaydetti.