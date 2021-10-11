Peru’da maden sektörü yatırımları Ocak-Ağustos döneminde %17,1 arttı

Pazartesi, 11 Ekim 2021 09:35:02 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede maden sektörüne yapılan yatırımlar bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %17,1 artışla 3,01 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, zenginleştirme tesislerine yapılan yatırımlar yıllık %1 artış gösterirken, madencilik ekipmanlarına yapılan yatırımlar yıllık %30,8 azaldı.

Ayrıca, arama çalışmalarına, altyapıya ve maden geliştirmeye yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %41,4, %76,2 ve %56,5 artış kaydetti.