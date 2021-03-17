Peru’da maden sektörü yatırımları Ocak ayında %11,7 azaldı

Çarşamba, 17 Mart 2021 11:04:18 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı’nın (Minem) yayımladığı verilere göre, Peru’da maden sektörüne yapılan yatırımlar Ocak ayında, önceki yıla kıyasla %11,7 düştü. Ocak ayında söz konusu yatırımlar 2020 yılındaki 311 milyon $’a kıyasla azaldı ve 275 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında, zenginleştirme tesisleri ile madencilik malzemelerine yapılan yatırımlar sırasıyla yıllık %17 ve %63,8 düşüş gösterirken, araştırma ve altyapıya yapılan yatırımlar da sırasıyla yıllık %18,1 ve %22,1 azaldı.