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Peru’da maden sektörü yatırımları Ocak ayında %11,7 azaldı

Çarşamba, 17 Mart 2021 11:04:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı’nın (Minem) yayımladığı verilere göre, Peru’da maden sektörüne yapılan yatırımlar Ocak ayında, önceki yıla kıyasla %11,7 düştü. Ocak ayında söz konusu yatırımlar 2020 yılındaki 311 milyon $’a kıyasla azaldı ve 275 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında, zenginleştirme tesisleri ile madencilik malzemelerine yapılan yatırımlar sırasıyla yıllık %17 ve %63,8 düşüş gösterirken, araştırma ve altyapıya yapılan yatırımlar da sırasıyla yıllık %18,1 ve %22,1 azaldı.


Etiketler: Peru  madencilik  Güney Amerika  yatırım  |  benzer haberler »


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