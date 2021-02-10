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Peru’da maden sektörü yatırımları 2020 yılında %30 azaldı

Çarşamba, 10 Şubat 2021 10:11:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı’nın (Minem) yayımladığı verilere göre, Peru’da maden sektörüne yapılan yatırımlar 2020 yılında, önceki yıla kıyasla %29,6 düştü. 2020 yılında söz konusu yatırımlar 2019 yılındaki 6,1 milyar $’a kıyasla azaldı ve 4,3 milyar $ olarak kaydedildi.

Söz konusu yılda tüm segmentler yatırım anlamında düşüş kaydetti. Zenginleştirme tesislerine yapılan yatırımlar yıllık %4,8 düşüş gösterirken; madencilik malzemeleri, altyapı ve araştırmaya yatırımlar sırasıyla yıllık %28,2, %34,8 ve %37,5 azaldı.


Etiketler: Peru  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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