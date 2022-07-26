Peru’da inşaat faaliyetleri bu yılın ikinci yarısında düşecek

Salı, 26 Temmuz 2022 09:29:27 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru inşaat birliği Capeco tarafından yapılan açıklamada, sektörün bu yılın ilk yarısında yavaş bir seyir gösterdiği ve ikinci yarıda ise ülkedeki siyasi kriz ve uluslararası piyasalardaki karışıklık nedeniyle düşüşe geçeceği belirtildi.

Öte yandan kamu harcamalarının bu yılın ilk yarısında %2,2 azaldığı ve düşük maliyetli konut inşaatlarına verilen kredilerin ise ödeneklerin azalmasına ve yüksek faiz oranlarına bağlı olarak %12’den fazla düştüğü söylendi.

Capeco hammadde fiyatlarının yılın başından bu yana %27 yükseldiğini ancak yukarı yönlü hareketin kademeli olarak yavaşladığını ifade etti.

Capeco Başkanı Guido Valdivia, özel yatırımların ekonomik durgunluğa bağlı olarak azalacağını ve idari engeller nedeniyle kamu yatırımlarının artmayacağını dile getirdi.

Valdivia ayrıca sorunların zamanında çözüme ulaştırılmaması halinde üretim, yatırım ve istihdamın önümüzdeki birkaç yıllık süreçte olumsuz etkileneceğini ekledi.