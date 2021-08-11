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Peru sektörün rekabet gücünü etkilemeden madencilik vergisi oranını artırabilir

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 10:16:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Ekonomi Bakanı Pedro Francke, yeni hükümetin, sektörün rekabet gücünü olumsuz etkilemeden madencilik vergilerini artırabileceğini belirtti.

Shougang Hierro Peru, ülkenin başlıca demir cevheri üreticisi olarak biliniyor.

Ülkenin, kamu harcamalarını finanse edebilmek için madencilik sektörüne bağımlı olduğu ifade edildi. Yeni Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun, sosyal programlara yapılan harcamaları artırmayı düşündüğü, bu nedenle de madencilik vergi oranlarını yükseltebileceği konuşuluyor. Ekonomi Bakanı’nın yaptığı açıklamanın yatırımcılarda endişe yarattığı bildirildi.

Francke, “Şirketlerin kârlılıklarını da yatırımlarını da riske atamayacağını göz önünde bulunduracağız,” şeklinde konuştu.

Brezilya’nın da CFEM olarak bilinen madencilik vergisini %4’ten %5,5’a çıkarabileceği gelen bilgiler arasında.


Etiketler: Güney Amerika  madencilik  Peru  |  benzer haberler »


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