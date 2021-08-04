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Peru Madencilik ve Enerji Bakanı ülkede faaliyet gösteren Çinli şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 09:44:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Madencilik ve Enerji Bakanı Ivan Merino Aguirre, Shougang Hierro Peru dahil olmak üzere ülkede faaliyet gösteren Çinli şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi.

Söz konusu görüşmeyle birlikte, Peru’nun madencilik sektörüne yönelik küresel piyasalardaki imajının güçlendirilmesinin ve yeni yatırımların teşvik edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Ülkenin başlıca ve en büyük demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’nun Yönetim Kurulu Başkanı Yao Shun ve şirketin diğer üst düzey yöneticileri yanında Chinalco, MMG Las Bambas ile China National Petroleum Corporation gibi şirketlerin temsilcileri de görüşmeye katılım gösterdi.

Görüşmede, Bakan Aguirre, madencilik şirketlerinin daha fazla büyümesini ve gelişmesini sağlamak için Peru’nun planlarından bahsetti.

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Shougang Hierro Peru da dahil olmak üzere “tüm şirketler”, yatırım projelerinde ilerleme kaydedilmesi için hükümet, topluluklar ve şirketler arasında mutabakata varılmasının önemini vurguladı.


Etiketler: Peru  Güney Amerika  madencilik  |  benzer haberler »


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