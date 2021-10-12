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Peru İş Gücü Düzenleme Kurumu Shougang Hierro Peru’ya dava açabilir

Salı, 12 Ekim 2021 10:05:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru İş Gücü Düzenleme Kurumu Sunafil, 380 maden işçisini, 30-60 gün demir cevheri üretim sahalarında alıkoyan ülkenin başlıca demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’ya dava açabileceğini belirtti.

Söz konusu durumun, iş kanununa aykırı olduğunu söyleyen Sunafil, 154.038 PEN (37.753$) ceza ödenmesi önerisinde bulundu. 380 işçiye haber vermeden vardiyalarında ani değişiklikler yapan, tehlikeli ve sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda bırakan şirketin, işçilere, dinlenmelerine uygun oda tahsis etmediği de eklendi.

Her iki durumun da suç olduğunu belirten kurum, SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, bu yılın başında, Shougang Hierro Peru’nun demir cevheri sahasında, denetleme yapmıştı.


Etiketler: madencilik  Güney Amerika  Peru  |  benzer haberler »


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