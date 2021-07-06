Pembroke, Olive Downs koklaşabilir taş kömürü madeni projesi için kredi aldı

Salı, 06 Temmuz 2021 15:27:58 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli Pembroke Resources, Queensland’de bulunan Olive Downs koklaşabilir taş kömürü madeni projesini geliştirmek için Northern Australia Infrastructure Facility’den 175 milyon A$ kredi aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Bowen Havzası’nda bulunan ve 514 milyon mt yüksek kaliteli çelik üretim kömürü rezervine sahip Olive Downs, inşaat sırasında 500-700, üretimin zirvesinde ise 1.000’den fazla kişiye istihdam sağlayacak. Olive Downs başlangıçta yıllık 4,5 milyon mt kapasiteyle faaliyet gösterirken, ömrü 80 yıl olarak tahmin edilen madende düşük maliyetli üretim yaparak yıllık kapasitesini 15 milyon mt’a çıkaracak. Pembroke Resources Başkanı ve CEO’su Barry Tudor, “Teknoloji ve inovasyonu kullanarak madenin sera gazı salımını temkinli bir şekilde yönetecek ve Kapsam 1 ve 2 salımını azaltacağız,” diye ekledi.