Pekin ve Hebei yüksek karbon salımı yapan işletme ve araçları denetleyecek

Çarşamba, 26 Ocak 2022 13:25:58 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Liu Youbin, Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sürecinde olumlu hava koşullarının sağlanması amacıyla Pekin ve Hebei eyaletleri hükümetlerinin hava kirliliğine neden olan ve yüksek karbon salımı yapan işletmelere ve araçlara idari denetleme yapmak üzere geçici süreliğine yetkilendirildiğini duyurdu.

Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları çevre ve hava koşullarının olumsuz olduğu kış ile ilkbahar ayları arasında Çin’in kuzeyinde gerçekleştirilecek.