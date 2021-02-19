Pekin 2021 yılında 300 projeye 278 milyar RMB yatırım yapacak

Bu yıl Pekin’de 100 tanesi altyapı, 100 tanesi yaşam standartlarını iyileştirme ve 100 tanesi de bilimsel ve teknolojik yenilikler ile yüksek hassasiyetli sanayi projesi olmak üzere toplam 300 projeye yapılan yatırım 1,3 trilyon RMB (200 milyar $) seviyesini aşacak. Bununla birlikte Pekin, 2021 yılında söz konusu 300 projeye, toplam yatırımın üçte biri olan 278 milyar RMB (43 milyar $) yatırım yapmayı planlıyor.
Pekin 2019 yılında “300 projeyi” hayata geçirmişti ve söz konusu yılda 252,3 milyar RMB yatırım yapmıştı.