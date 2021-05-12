PBOC: Küresel emtia fiyatları artmaya devam edebilir

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 12:40:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin Merkez Bankası (PBOC), Çin’in bu yılın ilk çeyreğine yönelik para politikası uygulama raporunu yayımladı.

Raporda, küresel emtia fiyatlarındaki artışı yorumlayan PBOC, Nisan ayının sonunda, WTI vadeli ham petrol fiyatı, LME vadeli bakır fiyatı ve CRB spot emtia fiyat endeksinden oluşan üç ana bileşik endeksin sırasıyla yıllık %187, %89 ve %51 artış yaşadığına dikkat çekti.

PBOC ayrıca, Covid-19’un yurt dışı piyasalarında yayılmasının emtia arzını olumsuz etkilerken ve aşırı gevşek para politikalarının emtia fiyatlarındaki hızlı artışa katkı sağlarken, büyük ekonomilerin teşvik paketleri çıkarttığını belirtti. Söz konusu faktörlerin etkisinin kısa vadede ortadan kaldırılamayacağı ve küresel piyasalarda emtia fiyatlarındaki enflasyonun sürebileceği dile getirildi.

Öte yandan, 2020 yılında Covid-19 pandemisine rağmen Çin’in normal para politikalarında ısrarcı olmasıyla birlikte ithal enflasyon genel anlamda kontrol altına alınabilirken, Çin’in üretici fiyat endeksinin, küresel emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselebileceğinden de bahsedildi. Bu nedenle Çin’in ekonomik gelişmesi istikrarını koruyup iyileşme kaydettiği için uzun vadede enflasyon veya deflasyon olması beklenmiyor.