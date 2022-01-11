Pandemi kısıtlamalarının yeniden uygulanması ASEAN-6 ülkelerinin ekonomisini olumsuz etkiledi

Salı, 11 Ocak 2022 12:26:59 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN-6 ülkelerinin 2021 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) verilerini paylaştı ve Corona virüsünün Delta varyantının hızla yayılması ile birçok ASEAN üyesi ülkede-yeniden kısıtlamalar uyguladığını, bunun da ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Buna göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde Endonezya’nın GSYİH’sı ihracat sayesinde %3,1 arttı, bu büyüme yeni kısıtlamalar nedeniyle ikinci çeyrekte kaydedilen %7,1 artışa kıyasla yavaş oldu. Malezya’nın ekonomisi iki ay boyunca uygulanan karantina önlemleri nedeniyle söz konusu çeyrekte %4,5 daraldı.

Üçüncü çeyrekte, Filipinler’in GSYİH’sı, toptan ve perakende ticaret ile imalat ve inşaat sektörlerinin katkısıyla %7,1 oranında beklenenden daha büyük artış gösterdi. Büyüme oranı, Metro Manila bölgesi ve diğer büyük şehir merkezlerinde kısıtlamaların yeniden uygulanması ve tayfun mevsiminin etkileri nedeniyle geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilene kıyasla daha yavaş oldu.

Söz konusu çeyrekte Singapur’un ekonomisi imalat, finans ile sigorta ve inşaat sektörlerinin katkısıyla %7,1 büyüme kaydetti, ancak büyüme bir önceki çeyreğe kıyasla daha yavaş oldu. Tayland’ın GSYİH’sı, salgın ve kısıtlamalar nedeniyle %0,3 oranında hafifçe daraldı.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde Vietnam’ın GSYİH’sının %6,3 oranında daraldığı tahmin ediliyor, bu da 2020 yılının başından bu yana kaydedilen en büyük daralma oldu. Büyük şehirlerde Delta varyantını engellemeye yönelik tedbirler ekonomiyi olumsuz etkiledi.