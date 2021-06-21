Pakistanlı çelik üreticileri, yakın zamanda önerilen yeni vergi önlemlerine karşı çıktı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 16:45:15 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan’daki tüm büyük çelik sektörü birlikleri, ülkenin Federal Gelir Kurulu’nun (FBR) gelecek 2021-22 mali yılı için kabile bölgelerindeki (FATA/PATA) çelik üreticilerine uygulanan federal satış vergisini kaldırma önerisi konusunda endişeli. Özellikle, Pakistan Büyük Çelik Üreticileri Birliği (PALSP), Pakistan Çelik Eriticileri Birliği (PSMA), Pakistan Gemi Söküm Birliği ve Pakistan Çelik Hatları Sanayicileri Birliği, FBR’yi söz konusu bölgelerde bulunan sanayi birimlerine uygulanan %17 oranındaki verginin kaldırılmasına yönelik önerinin, en az 50 milyar PKR vergi geliri kaybına neden olacağı ve yerel sektörde fiyat bozulmaları yaratacağı konusunda uyardı.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, FATA bölgesindeki çelik kapasitesi yılda yaklaşık 1 milyon mt’a yükselerek ülkedeki uzun çelik ürünleri üretiminin yaklaşık %16’sını oluşturuyor. PSMA’dan bir yetkili, “Tüm ürünlerin ithalat aşamasında ek %2 gümrük vergisi, %5 düzenleyici vergi ve %17 mal ve hizmet vergisi ve daha sonrasında mal ve hizmet vergisi kapsamında %17 federal satış vergisi, katma değer vergisi ve %1 gelir vergisi stopajı ödüyoruz. Vergiler toplamda %25 oranında yer alıyor,” dedi. Öte yandan, FATA/PATA bölgelerinde bulunan çelik tesisleri, tüm hammaddelerin ithalatında mal ve hizmet vergisinden muaf tutuluyor. Yetkili, “Yeni önlem, gecikmeden düzeltilmesi gereken bir vergi anomalisi. Aksi takdirde, ülkenin vergi bölgelerindeki tesislerin kapatılmasına neden olacak,” diye ekledi. Sonuç olarak, birlikler hükümetten yerel sektörde olası bir krizi önlemek için ülkenin Federal Gelir Kurulu tarafından sunulan önerileri gözden geçirmesini talep etti. Pakistan Uzun Mamul Birliği’nden bir yetkili, “FBR tüm üreticileri federal satış vergisinden muaf tutamaz, bu gelirin büyük ölçüde azalmasına yol açar. Bu nedenle, hükümetin sektörün hayatta kalması için öneriyi iptal etmesini istiyoruz,” şeklinde yorum yaptı.