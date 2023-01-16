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Pakistanlı çelik üreticileri tesislerinin kapanmasını önlemek için hükümetten yardım istiyor

Pazartesi, 16 Ocak 2023 14:33:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan’ın Büyük Çelik Üreticileri Birliği hammadde ve çelik ithalatı için akreditif açılmasıyla ilgili yaşanan sorunlar karşısında hükümetten ve Pakistan Devlet Bankası’ndan çelik sektörüne yardım talep etti. Birçok tesis, akreditif açılmamasından kaynaklanan hammadde eksikliğinden dolayı üretim faaliyetleri sekteye uğradığından kapanmanın eşiğinde.

Birliğe göre akreditif açılmasındaki gecikme inşaat çeliği tedarikinde sıkıntıya, fiyatların artmasına, işsizliğe ve çelik sektörüne yönelik yatırımlardan kaçınılmasına neden olarak ülkenin inşaat sektörünü riske atabilir.

Çelik sektöründe akreditiflerin aylık payı 150 milyon $ ve akreditifle ödemenin ülkenin ithalatı içindeki payı yalnızca %2,5 seviyesinde yer alıyor. Birlik akreditif açılmasının ülkenin toplam ithalatı üzerinde büyük bir etkisinin olmayacağını belirtti.


Etiketler: Pakistan Güney Asya Çelik Üretimi 

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