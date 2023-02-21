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Pakistan’ın hurda ithalatı Ocak ayında aylık %17,5 arttı

Salı, 21 Şubat 2023 09:29:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %17,5 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %33,5 düşüşle 225.255 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %11,6 artışla ve yıllık %46,8 düşüşle 112,43 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Ocak ayında 310.357 mt seviyesinde yer alarak aylık %24 ve yıllık %28 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri aylık %23,9 ve yıllık %9,1 artarak 218,50 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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