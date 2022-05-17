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Pakistan’ın hurda ithalatı Nisan ayında %18,2 düştü

Salı, 17 Mayıs 2022 12:31:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %18,2 ve önceki yılın Nisan ayına göre %20,2 düşüşle 265.292 mt seviyesinde yer aldı. Nisan ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %10,8 düşüş ve yıllık %11,4 artışla 177,53 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 194.492 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %21,6 ve yıllık bazda %16,7 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %10,3 düşüş ve yıllık %12,5 artış kaydederek 190,57 milyon $ oldu.


Etiketler: hurda hammaddeler Pakistan Güney Asya ith/ihr istatistikleri 

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