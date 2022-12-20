Pakistan’ın hurda ithalatı Kasım ayında aylık %2,3 düştü

Salı, 20 Aralık 2022 14:02:54 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %2,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %54,7 düşüşle 210.368 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %5,9 ve yıllık %59,6 düşüşle 111,07 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Kasım ayında 170.697 mt seviyesinde yer alarak aylık %19,9 ve yıllık %52,7 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %12 ve yıllık %44,6 düşüş kaydederek 153,70 milyon $ oldu.