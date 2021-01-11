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Pakistan’ın hurda ithalatı Kasım ayında %7,1 düştü

Pazartesi, 11 Ocak 2021 17:12:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının Kasım ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %7,1 düşüş ve önceki yılın Kasım ayına göre %14,5 artışla 381.891 mt seviyesinde yer aldı. Kasım ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %15,9 düşüş ve yıllık %4 artışla 135,44 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 337.329 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %31,9 ve yıllık bazda %67,1 artış kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %30,8 ve yıllık %54,6 artış kaydederek 197,68 milyon $ oldu.


Etiketler: hurda  Pakistan  hammaddeler  Güney Asya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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