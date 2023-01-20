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Pakistan’ın hurda ithalatı Aralık ayında aylık %8,9 düştü

Cuma, 20 Ocak 2023 11:05:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %8,9 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %54,8 düşüşle 191.681 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %9,3 ve yıllık %60 düşüşle 100,78 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Aralık ayında 250.234 mt seviyesinde yer alarak aylık %46,6 artış ve yıllık %30 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %14,8 artış ve yıllık %36,9 düşüş kaydederek 176,40 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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