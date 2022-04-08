Pakistan Merkez Bankası çelik ithalatını kontrol altına almak için önlemler getirdi

Cuma, 08 Nisan 2022 14:00:52 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan Merkez Bankası, ithalattaki artış ve Pakistan rupisinin dolar karşısındaki keskin değer kaybı sebebiyle sıcak ve soğuk sac dahil 177 ürünün ithalatında %100 nakit depozito alınmasına karar verdi.

Yeni düzenlemeye göre, ithalatçılar akreditif açarken, yaptıkları ithalatın değeri kadar nakdi bankaya depozito edecek. Söz konusu uygulama 31 Aralık 2022’ye kadar yürürlükte kalacak. Bu düzenleme ayrıca bankaların artık çelik ithalatı için kredi vermeyeceği anlamına geliyor.

Nakit depozito alınacak ürünler listesinde sıcak ve soğuk sacın yanı sıra bazı boru ürünleri bulunurken, hurda ithalatı bu listeye dahil değildi. Böylece bu düzenlemenin hem sac tüccarları hem de üretim ihtiyaçlarını karşılamak için ithalat yapmak zorunda olan Pakistanlı haddecileri etkileyeceği ifade ediliyor. SteelOrbis’e konuşan başlıca yerel yassı üreticisinin temsilcisi, “İşler muhtemelen etkilenecek, bazı ithalatçılar için artık alım yapmak çok kolay olmayacak,” yorumunu yaptı.