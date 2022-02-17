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Pakistan Çin’den ithal galvanizli çeliğe uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Perşembe, 17 Şubat 2022 11:00:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu Çin’de ithal galvanizli çeliğe uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

8 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren önlemler 8 Şubat 2022 tarihinde sona erdi.

İnceleme Aisha Steel Mills Limited ve International Steel Limited’in başvurusu üzerine başlatıldı ve Ekim 2018 ile Eylül 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. 

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.4110, 7210.4190, 7210.4990, 7212.3010, 7212.3090, 7225.9200 ve 7226.9900 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Güney Asya  Pakistan  kota ve vergiler  yassı ürünler  galvanizli  |  benzer haberler »

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