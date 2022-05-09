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Pacific Steel yeni inşaat demiri tesisi kuracak

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 12:04:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, ABD’li inşaat demiri üreticisi Pacific Steel Group’a (PSG) MIDA Hybrid bir tesis temin edeceğini duyurdu. Yeni tesiste verimli ve çevre dostu yöntemlerle yıllık 350.000 mt inşaat demiri ve nervürlü kangal üretilecek.

Yaklaşık 350 milyon $ net yatırımla hayata geçirilecek tesisin 2025 yılının başında devreye alınması bekleniyor.

Pacific Steel tarafından yapılan açıklamada, “MIDA Hybrid mikro tesiste yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. Üst düzey verimlilik, sevkiyatların azaltılması ve yeşil enerji sayesinde karbon salımı azaltılacak,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: inşaat demiri uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi 

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