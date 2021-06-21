Özbal Çelik ve Erciyas Holding birleşiyor

Pazartesi, 21 Haziran 2021 12:35:49 (GMT+3) | İstanbul

Çelik boru üreticisi Özbal Çelik’in açıklamasına göre, tek çatı altında toplanarak ulaşılacak kapasite artışıyla ihracat kapasitesinin büyütülmesi, maliyetlerin optimize edilmesi, birikmiş geçmiş dönem borçlarını ve tüm finansal yükümlülüklerini yerine getirebilecek duruma getirilmesi amacıyla şirketin devir yoluyla Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. ile birleştirilmesine karar verildi. Birleşmeye ilişkin 17 Haziran tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldı.

Söz konusu birleşme, Özbal Çelik’in dünyadaki büyük çaplı projelerden pay alma şansı artırarak rekabetçi piyasa koşullarında faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak ve şirketin yaşadığı finansal sıkıntılar ortadan kalkacak.

Birleşmenin ardından, Özbal Çelik’in mevcut 150.000 mt olan üretim kapasitesinin 600.000 mt’un üzerine çıkması ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en yüksek kapasiteye sahip büyük çaplı boru firmaları arasında yer alması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Özbal Çelik, 2015 yılının Kasım ayında %51 hissesini Erciyas Holding’e devretmek için anlaşma imzalamıştı. 2016 yılının Aralık ayında şirketin Erciyas Çelik Boru Sanayi ile birleştirilmesine karar verilmişti, ancak karar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştı.