OYAK Maden Metalürji Grubu’nun satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde yükseldi

Çarşamba, 27 Ekim 2021 10:43:22 (GMT+3) | İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu, bu yılın ilk dokuz ayında net kârının önceki yıl kaydedilen 1,55 milyar TL’ye kıyasla 11,26 milyar TL seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin satış geliri bir önceki yıl aynı dönemde kaydedilene kıyasla %96,3 artarak 43,06 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2020 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 3,41 milyar TL’ye kıyasla 15,60 milyar TL seviyesine yükseldi.

Faaliyet sonuçlarına göre, yılın Ocak-Eylül döneminde, OYAK Maden Metalürji Grubu’nun toplam ham çelik üretimi yıllık %5 artışla 6,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 2,6 milyon mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %13 artışla 4,2 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin yassı çelik üretimi yıllık %4,9 artışla 5,69 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık %27,4 düşüşle 561.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %3,7 artışla 5,59 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %28,8 düşüşle 551.000 mt seviyesinde yer aldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu, yılın ilk dokuz ayında, 1,08 milyon mt’u yassı çelik, 13.000 mt’u uzun çelik olmak üzere toplam 1,1 milyon mt ihracat yaparken, bu ihracat toplam satışların %18’ini oluşturdu. Şirket, yassı ürünlerde 35, uzun ürünlerde ise 6 ülkeye ihracat yaptı.