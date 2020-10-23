OYAK Maden Metalürji Grubu’nun kârı Ocak-Eylül döneminde düştü

Cuma, 23 Ekim 2020 12:17:00 (GMT+3) | İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2020 yılının ilk dokuz ayında net kârının önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 3.24 milyar TL’ye kıyasla 1,55 milyon TL seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin satış geliri bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilene kıyasla %4,4 düşerek 21,93 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2019 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 3,90 milyar TL’ye kıyasla 3,41 milyar TL seviyesine geriledi.

Faaliyet sonuçlarına göre, yılın ilk dokuz ayında, OYAK Maden Metalürji Grubu’nun toplam ham çelik üretimi yıllık bazda değişim göstermeyerek 6,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %22 artışla 2,73 milyon mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %11 düşüşle 3,74 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin yassı çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle 5,42 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık %2,1 artışla 773.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %1,5 düşüşle 5,39 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %0,7 düşüşle 774.000 mt seviyesinde yer aldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu, ilk dokuz ayda, 1,03 milyon mt’u yassı çelik, 48.000 mt’u uzun çelik olmak üzere toplam 1,08 milyon mt ihracat yaparken, bu ihracat toplam satışların %18’ini oluşturdu. Şirket, yassı ürünlerde 40, uzun ürünlerde ise 10 ülkeye ihracat yaptı.