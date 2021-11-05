Outokumpu’nun satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde %28,2 arttı

Cuma, 05 Kasım 2021 10:17:56 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 63 milyon € net zarar ve ikinci çeyrekte kaydedilen 129 milyon € net kâra kıyasla 182 milyon € net kâr kaydetti. Şirketin satışları ise yıllık %55,4 ve çeyreklik bazda %4,1 artışla 1,95 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 22 milyon €’ya kıyasla 295 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 78 milyon € net zarara kıyasla 394 milyon € net kâr elde ederken, şirketin satışları yıllık %28,2 artışla 5,49 milyar € oldu. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 172 milyon €’ya kıyasla 695 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde ve ilk dokuz ayındaki kârlılık, hem Avrupa hem de ABD’de artan paslanmaz çelik ve ferrokrom fiyatlarıyla desteklendi.

Üçüncü çeyrekte, şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık bazda %17,8 artarak 575.000 mt olurken, yılın ilk dokuz ayında paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %13,8 artışla 1,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Outokumpu, dördüncü çeyrekte paslanmaz çelik sevkiyatlarının, üçüncü çeyreğe paralel olmasını bekliyor. Şirket, dördüncü çeyrekte düzenlenmiş AVFÖK’ünün üçüncü çeyreğe kıyasla yükseleceğini tahmin ediyor.