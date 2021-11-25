Outokumpu karbon salımını azaltmak için yeni gemiler sipariş etti

Perşembe, 25 Kasım 2021 14:52:33 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, nakliye sırasında ortaya çıkan karbon salımını azaltmak amacıyla Finlandiyalı nakliye şirketi Langh Ship ile mevcut üç kargo gemisini yeni gemilerle değiştirmek için yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı. İlk yeni gemi 2023 yılında kullanılmaya başlayacak. Sıvılaştırılmış biyogazla çalışacak bu üç yeni gemi ile şirket, karbon salımını önceki gemilere göre %40 oranında azaltacak.

Açıklamaya göre, gemiler ruloları şirketin Tornio’daki tesisinden Hollanda Terneuzen’de bulunan Avrupa tesisine taşıyor ve geri dönüştürülmüş çelik yüklenerek Tornio’ya geri dönüyor.

Şirket, yıllık 1,6 milyon mt kargo taşıyan gemilerin Tornio ile Terneuzen arasında iki haftada gidip geldiğini belirtti. Yeni gemilerle, her bir geminin kapasitesi mevcut 6.000 mt’dan 7.250 mt’a yükselirken, nakliye gemilerinin kapasitesi 100.000 mt’a çıkıyor.

Outokumpu’nun uzun vadeli iklim hedefi, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak için tedarik zincirinin yanı sıra doğrudan ve dolaylı karbon salımını azaltmak. Şirket, bu yıl küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmak için 2030 yılına kadar karbon salımını 2020 yılına kıyasla yaklaşık %30 azaltmak üzere daha katı bir iklim hedefi taahhüt etti.