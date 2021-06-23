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Optimus Steel, Teksas’taki haddeleme tesisini yenileyecek

Çarşamba, 23 Haziran 2021 14:03:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis üreticisi Danieli, ABD merkezli Optimus Steel Inc.’in Teksas’ta bulunan haddeleme tesisini yenileyeceğini açıkladı. Haddeleme tesisinin yenileme çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Haddeleme tesisi, yıllık bir milyon mt vasıflı filmaşin üretim kapasitesine sahip.

Açıklamaya göre, bu yenileme, işletme giderlerini düşürürken tesis içindeki üretim, ürün kalitesi ve güvenlik koşullarını büyük ölçüde artıracak, böylece şirket ABD pazarının gereksinimlerini karşılayabilecek hale gelecek.


Etiketler: çelik üretimi  uzun ürünler  filmaşin  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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