OMK dikişsiz boru üretimi projesinde ilerleme kaydetti

Cuma, 22 Ocak 2021 16:04:11 (GMT+3) | İstanbul

Rus boru üreticisi United Metallurgical Company (OMK), ekipmanların kurulumuna başlayarak dikişsiz boru projesinde ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Şirket, dikişsiz boru üretimi için gerekli teknolojik ekipmanların %75’ini halihazırda temin etti ve bunların kurulumuna başladı. Projenin denetimi İtalya merkezli Danieli tarafından yapılacak. OMK’nin, duvar ve çatı panelleri ile 130.000 m2’lik atölyenin ısıtma devresinin yüklemesini tamamladığı ve ilk gaz dağıtım istasyonlarını faaliyete soktuğu söyleniyor. Bununla birlikte, 40 tavan vinçinden 38’i atölyeye yüklendi ve bunların sekizi de faaliyete başlatıldı. Şirket şu anda demir yolu altyapısı ile güç kaynağı şebekesini inşa ediyor.

OMK Varlık Gelişimi ve Yatırımları Başkanı Dmitry Chernyshev, “Projeyi planlanan sürede uygulamaya devam ediyoruz ve Covid-19 ile alakalı zorlukların başarıyla üstesinden geliyoruz. Yatay ve eğimli sondaj yapılan petrol kuyularındaki artış, kısıtlı üretim koşulları ve elde edilen petrol ile doğal gazın kalitesindeki iyileşme göz önüne alındığında, yeni atölyenin açılması, petrol ve doğal gaz endüstrisindeki talebi karşılamamızı sağlayacak. Bu tesisin faaliyete başlatılmasının ardından OMK, müşterilerimize her çeşit muhafaza borusu, kutu profil ve petrol ile doğal gaz borularını sunabilecek,” şeklinde konuştu.