Ohio merkezli distribütör Dayton, Allegheny Pipe & Supply şirketini devraldı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 11:58:03 (GMT+3) | San Diego

Ohio merkezli inşaat ile sanayi malzemeleri ve ekipmanları distribütörü Dayton, Pensilvanya eyaletinin Coraopolis bölgesinde bulunan endüstriyel boru, valf ve tesisat distribütörü Allegheny Pipe & Supply şirketini devraldı. Allegheny Pipe & Supply, karbon ve paslanmaz çelik boru, valf, tesisat ve ilgili ürünlerin başlıca tedarikçisi olarak görülürken, aynı zamanda Pensilvanya, Batı Virginia ve Ohio eyaletlerinin ortak noktası olan Pittsburgh bölgesi ve ötesinde yerinde kesme, kanal açma ve yivleme hizmeti sunuyor. Devralımın detayları açıklanmadı.

Allegheny Pipe & Supply şirketinin üçüncü nesil sahipleri olan Başkan Jim Morse ve kardeşi Başkan Yardımcısı Tom Morse, Winsupply Inc.’in çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketteki hisselerini yeniden yatırım yaparak artırmayı planlıyor. Şirketin başkanı Jim Morse ve başkan yardımcısı da Tom Morse olmaya devam edecek. Resmi adı Winsupply Coraopolis PA Co. olan Allegheny Pipe & Supply aynı konumda faaliyet göstermeye devam edecek.

Winsupply iş modelinde, Winsupply şirketlerinin çoğunluk hissesine sahip. Bu da şirketin, yerel girişimcilerin müşterilere daha iyi hizmet sunma ve mali riskler ile hissedarlığın kazançlarını paylaşma bağımsızlığına sahip olduğu ortak hissedarlı iş modeli uyguladığı anlamına geliyor.